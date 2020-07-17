Турецький "Анкарагюджю" достроково розірвав договір оренди з футболістом "Динамо" Жерсоном Родрігесом, який побив одного з гравців команди .Однак до Києва, найімовірніше, гравець не повернеться.

За інформацією Spor.haber7.com, на "Динамо" вже вийшли представники "Бешикташа", які ведуть переговори про перехід Родрігеса.

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Позиція "Динамо" -– повноцінний продаж Жерсона за 6 мільйонів євро. Втім, турецький клуб сподівається переконати "біло-синіх" змінити умови угоди. "Бешикташ" готовий заплатити киянам 500 тисяч євро за річну оренду Родрігеса, і прописати умова про можливість викупу контракту гравця за 4 мільйони євро.

У "Бешикташі" вважають, що Жерсон Родрігес допоможе клубу замінити 35-річного ветерана Бурака Їлмаза, контракт якого зі стамбульським клубом розрахований до літа наступного року.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"