"Динамо" хоче за скандального Родрігеса 6 мільйонів євро: вже є претендент
Турецький "Анкарагюджю" достроково розірвав договір оренди з футболістом "Динамо" Жерсоном Родрігесом, який побив одного з гравців команди .Однак до Києва, найімовірніше, гравець не повернеться.
За інформацією Spor.haber7.com, на "Динамо" вже вийшли представники "Бешикташа", які ведуть переговори про перехід Родрігеса.
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Позиція "Динамо" -– повноцінний продаж Жерсона за 6 мільйонів євро. Втім, турецький клуб сподівається переконати "біло-синіх" змінити умови угоди. "Бешикташ" готовий заплатити киянам 500 тисяч євро за річну оренду Родрігеса, і прописати умова про можливість викупу контракту гравця за 4 мільйони євро.
У "Бешикташі" вважають, що Жерсон Родрігес допоможе клубу замінити 35-річного ветерана Бурака Їлмаза, контракт якого зі стамбульським клубом розрахований до літа наступного року.
Кар'єра Родрігеса в "Динамо"
- Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
- Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
- За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
- Виступав на правах оренди в турецькому "Анкарагюджю".