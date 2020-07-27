Футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес відмовився продовжити кар'єру в Туреччині. Гравець збірної Люксембургу відхилив пропозицію новачка турецької Суперліги – "ББ Ерзурумспор".

Про те, що футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес відмовився перейти в турецький клуб, повідомляє Viral Spor.

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Причина відмови не уточнюється, як і тип переходу – оренда або повноцінний трансфер.

"ББ Ерзурумспор" завершив сезон другим у Першій лізі Туреччини. У новому сезоні клуб зіграє в елітному дивізіоні.

Кар'єра Родрігеса у Туреччині

25-річний Жерсон став футболістом "Динамо" влітку 2020 року. Та через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перейшов на правах оренди в "Анкарагюджю".

Люксембурзький футболіст забив 6 голів у 11 матчах за "Анкарагюджю".

Наприкінці чинного сезону турецький клуб достроково розірвав контракт з Жерсоном. Родрігес взяв участь у бійці з одноклубником.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 1,4 мільйона євро. Контракт Родрігеса з "Динамо" чинний до літа 2024 року.