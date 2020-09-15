Донецький "Шахтар" у 3-у турі української Прем'єр-ліги (УПЛ) зустрінеться із луганською "Зорею" у Запоріжжі. Поєдинок пройде з вболівальниками на трибунах.

Про те, що матч "Зоря" – "Шахтар" пройде з глядачами, інформує сайт луганського клубу. Вартість квитків – 50 і 100 гривень.

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Вболівальники зобов'язані будуть дотримуватися карантинних норм. Зустріч пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені" 20 вересня. Початок поєдинку о 17:00.

Стадіон вміщує 12 тисяч глядачів, відвідати матч зможуть 25% – 3 тисячі.

Як потрапити на стадіон

Купівля квитків на гру здійснюється в онлайн-режимі (через сайт musin.zp.ua) з внесенням своїх даних.

На вхідному контролі обов'язково потрібно мати документ, що засвідчує особу.

Відвідувати матч винятково у масках, які необхідно одягати на вході на стадіон і не знімати до виходу зі стадіону.

Дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.

Займати тільки те місце, яке зазначено у квитку.

Уникати скупчення уболівальників на трибунах, туалетах, вхідних групах.

Як "Зоря" і "Шахтар" стартували в УПЛ

Луганська команда встигла провести два поєдинки. У Чернігові луганці програли "Десні", а вдома поступилися "Маріуполю".

Натомість "Шахтар" у першому турі здолав "Колос". Гру "гірників" з "Рухом" перенесли через спалах коронавірусу у львівській команді.