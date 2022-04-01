Зоря може припинити існування, – журналіст Циганик про зникнення клубів на тлі війни

Гравці Зорі можуть не вийти на футбольне поле у другому колі сезону УПЛ. Напад Росії на Україну може фатально вплинути на існування луганського клубу.

Наслідки війни для українського футболу

На думку журналіста Ігоря Циганика, війна може кардинально змінити склад українських клубів в УПЛ. Одним із клубів, який може зникнути з футбольної карти України, може стати Зоря.

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Проєкт луганського клубу спрямований на заробіток із продаж футболістів. Але у воєнний час Зорі буде дуже складно заробляти. За словами журналіста, власники клубів не захочуть витрачати власні кошти на утримування команд.

Клуби можуть припинити своє існування, але у цьому Циганик не бачить нічого критичного. На їх місця прийдуть нові амбітні команди.

Зоря може припинити існування. Я не виключаю, що багато клубів можуть зникнути. Але нічого страшного – з'являться нові клуби,

– впевнено сказав журналіст.

Першу частину сезону Зоря закінчила на четвертому місці у таблиці УПЛ. До третьої бронзової позиції відставання у чотири очки.

Відзначимо, що київське Динамо на час війни перебазувалось у Львівську область. 1 квітня чемпіон України вилетів у Румунію, де відновить тренування під керівництвом Мірчі Луческу.