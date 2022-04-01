Наслідки війни для українського футболу

На думку журналіста Ігоря Циганика, війна може кардинально змінити склад українських клубів в УПЛ. Одним із клубів, який може зникнути з футбольної карти України, може стати Зоря.

Читайте також "Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи

Проєкт луганського клубу спрямований на заробіток із продаж футболістів. Але у воєнний час Зорі буде дуже складно заробляти. За словами журналіста, власники клубів не захочуть витрачати власні кошти на утримування команд.

Клуби можуть припинити своє існування, але у цьому Циганик не бачить нічого критичного. На їх місця прийдуть нові амбітні команди.

Зоря може припинити існування. Я не виключаю, що багато клубів можуть зникнути. Але нічого страшного – з'являться нові клуби,

– впевнено сказав журналіст.

Першу частину сезону Зоря закінчила на четвертому місці у таблиці УПЛ. До третьої бронзової позиції відставання у чотири очки.

Відзначимо, що київське Динамо на час війни перебазувалось у Львівську область. 1 квітня чемпіон України вилетів у Румунію, де відновить тренування під керівництвом Мірчі Луческу.