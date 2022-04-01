Последствия войны для украинского футбола

По мнению журналиста Игоря Цыганыка, война может кардинально изменить состав украинских клубов в УПЛ. Одним из клубов, который может скрыться с футбольной карты Украины, может стать Заря.

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Проект луганского клуба направлен на заработок по продаже футболистов. Но в военное время Заре будет очень сложно зарабатывать. По словам журналиста, владельцы клубов не захотят тратить собственные средства на содержание команд.

Клубы могут прекратить свое существование, но в этом Цыганик не видит ничего критичного. На их места придут новые амбициозные команды.

Заря может прекратить существование. Я не исключаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего страшного – появятся новые клубы,

– уверенно сказал журналист.

Первую часть сезона Заря закончила на четвертом месте в таблице УПЛ. До третьей бронзовой позиции отставание в четыре очка.

Отметим, что киевское Динамо во время войны перебазировалось во Львовскую область. 1 апреля чемпион Украины вылетел в Румынию, где возобновит тренировки под руководством Мирчи Луческу.