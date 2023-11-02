У голосування за "Золотий м'яч" голосують спортивні журналісти з усього світу (по одному від країни). Вони отримують від France Football список із 30 футболістів, серед яких повинні обрати свою п'ятірку найкращих, виставивши їх по відповідних місцях. За перше місце такий футболіст отримує п'ять балів, за друге – чотири. І так до п'ятого місця, за яке нараховується один бал.

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Саме сума балів від кожного з журналістів і формує кінцевий рейтинг, де його переможець і отримує "Золотий м'яч". Самі журналісти не знають офіційні результати аж до церемонії нагородження.

З 2002 року Україну в цьому голосуванні представляє журналіст Ігор Лінник. Вже після оголошення результатів "Золотого м'яча" у 2023 році, він опублікував список футболістів, за яких проголосував.

На першому місці опинився аргентинець Ліонель Мессі, який і здобув свій восьмий "Золотий м'яч" у 2023 році.

А от на друге місце він неочікувано поставив не інших фаворитів в боротьбі за трофей – норвежця Ерлінга Голанда чи француза Кіліана Мбаппе. А іспанського півзахисника Родрі, який виступає за Манчестер Сіті.

Голанд же у списку українця опинився на третьому місці, а Мбаппе – на четвертому. Хоча у підсумковому голосуванні Голанд посів друге місце, а француз – третє.

П'яте місце журналіст віддав марокканському голкіперу Яссіну Буну.

Що цікаво, Буну був також і серед претендентів на нагороду найкращому голкіперу. Але там посів лише третє місце. Переможцем цієї номінації став аргентинець Еміліано Мартінес. При цьому що в голосуванні за "Золотий м'яч" Буну випередив конкурента, посівши 13- місце, у той час як Мартінес опинився лише на 15-у. А Едерсон, який розмістився на другій сходинці, взагалі не потрапив у перелік претендентів на "Золотий м'яч".