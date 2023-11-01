У понеділок, 30 жовтня, став відомий володар Золотого М'яча-2023. Ним вже ввосьме в кар'єрі став Ліонель Мессі, який у грудні минулого року виграв чемпіонат світу з Аргентиною.
До теми Золотий м'яч 2023: усі переможці трофеїв
Як і зазвичай, голосування завжди викликає суперечки та звинувачення у несправедливому присвоєнні нагороди. Відоме видання FourFourTwo, яке спеціалізується на різноманітних футбольних рейтингах, склало топ-10 найбільш незаслужених Золотих М'ячів.
У цей рейтинг увійшло і "пограбування" Андрія Шевченка, який взяв трофей у 2004-му. На думку видання, тоді нагороду мав отримати Тьєррі Анрі, який став чемпіоном АПЛ з Арсеналом.
|РІК
|ВОЛОДАР ЗМ
|ХТО МАВ СТАТИ
|1956
|Стенлі Меттьюз
|Альфредо Ді Стефано
|1960
|Луїс Суарес
|Ференц Пушкаш
|2001
|Майкл Оуен
|Олівер Кан / Рауль Гонсалес
|2003
|Павел Недвед
|Тьєррі Анрі
|2004
|Андрій Шевченко
|Тьєррі Анрі
|2006
|Фабіо Каннаваро
|Джанлїджі Буііон
|2010
|Ліонель Мессі
|Веслі Снейдер
|2013
|Кріштіану Роналду
|Франк Рібери
|2018
|Лука Модрич
|Кріштіану Роналду / Мохамед Салах / Антуан Грізманн
|2019
|Ліонель Мессі
|Вірджіл ван Дейк
|2021
|Ліонель Мессі
|Роберт Левандовський
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Крім того, французу мали дати ЗМ ще і у 2003-му замість Павела Недведа. Що цікаво, одразу три титули Ліонеля Мессі піддали сумніву. На думку джерела, М'яч у 2010-му належав Снейдеру, у 2019-му мав отримати ван Дейк ,а у 2021-му – Левандовський.
Нагадаємо, що у 2004 році Шевченко виграв Серію А з Міланом та став найкращим бомбардиром турніру. У голосуванні за Золотий М'яч Андрій (175 очок) впевнено обійшов Деку (139) та Роналдіньо (133). Анрі ж посів лише четверту сходинку (80).