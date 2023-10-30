У паризькому театрі "Шатле" завершилась церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023". Головною номінацією серед семи за цей вечір був приз найкращому футболісту 2023 року, пише 24 канал.

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Мессі обійшов Голанда

Переможця обирали журналісти з усього світу – по одному від країн, які входять у топ-100 рейтингу ФІФА. Кожен представник ЗМІ виділив свою трійку найкращих і за сумою голосів було обрано лауреата.

На трофей претендували 30 гравців, але зрештою переможцем став очевидний фаворит – Ліонель Мессі. 36-річний нападник Інтер Маямі випередив зірку Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та голеадора ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Топ-десятка за підсумками голосування за володаря Золотого М'яча:

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) Кіліан Мбаппе (ПСЖ) Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) Родрі (Манчестер Сіті) Вінісіус Жуніор (Реал) Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) Віктор Осімхен (Наполі) Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) Лука Модрич (Реал)

Історичне досягнення Мессі

Для Ліонеля це вже аж восьмий Золотий М'яч в кар'єрі. Раніше футболіст брав нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Цей показник є абсолютним рекордом, у найближчого переслідувача Кріштіану Роналду п'ять Золотих М'ячів.

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Минулий сезон не був занадто феєричним для Мессі в плані трофеїв. Втім головною заслугою Лео стала перемога на чемпіонаті світу-2022 в Катарі. Нападник привів Аргентину до третього Кубка в історії, а сам забив аж сім голів на Мундіалі.

Крім того, Мессі відіграв 41 матч за ПСЖ, забивши 21 гол та віддавши 20 результативних передач. Разом із парижанами аргентинець виграв чемпіонат та Суперкубок Франції. Влітку ж форвард перебрався в американський Інтер Маямі.