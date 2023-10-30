Вручення нагороди "Золотий м'яч" здійснює французьке видання France Football. Щороку воно проводить опитування журналістів з усього світу, і за результатами голосування називають найкращого гравця, якому і вручають омріяний трофей – Ballon d'Or. У 2023 році відбудеться вже 67-а церемонія за рахунком.

До теми Нагородження найкращих: онлайн-трансляція церемонії Золотий М'яч-2023

Все дійство відбувається в Парижі в театрі "Шатле". Загалом там вручають аж сім нагород:

Золотий М'яч (найкращий гравець року)

(найкращий гравець року) Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)

(найкраща гравчиня року) Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

(найкращий молодий гравець року до 21 року) Трофей Яшина (найкращий воротар року)

(найкращий воротар року) Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

(найкращий бомбардир року) Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)

(за вклад у соціальний розвиток футболу) Клуб року (найкраща команда року)

Варте уваги Що треба знати про церемонію Золотий М'яч-2023: перелік номінацій, всі кандидати та де дивитись

Найбільша увага прикута саме до "Золотого м'яча", який вручають футболісту. Ще перед оголошенням результатів у France Football називають список з 30 футболістів, які претендують на нагороду. А вже в день нагородження за декілька годин до офіційної церемонії починають називати імена гравців відповідно до їх рейтингу, починаючи з 30. Кожну годину називають на 5 футболістів. Десятку найкращих залишають вже на саму церемонію.

Рейтинг футболістів Золотий м'яч 2023

8. Віктор Осімхен

9. Бернарду Сілва

10. Лука Модрич

11. Мохамед Салах

12. Роберт Левандовський

13. Яссін Буну

14. Ілкай Гюндоган

15. Еміліано Мартінес

16. Карім Бензема

17. Хвіча Кварацхелія

18. Джуд Беллінґем

19. Гаррі Кейн

20. Лаутаро Мартінес

21. Антуан Грізманн

22. Кім Мін Дже

23. Андре Онана

24. Букайо Сака

25. Йошко Гвардіол

26. Джамал Мусіала

27. Ніколо Барелла

28. Рандал Коло Муані

28. Мартін Едегор

30. Рубен Діаш