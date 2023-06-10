У суботу, 10 червня, в Стамбулі відбувся фінал Ліги чемпіонів. В першому таймі гравці обох команд не зуміли "розмочити" рахунок, пише 24 Канал.

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Здавалося, що командам не уникнути серії післяматчевих пенальті. Але на 68-й хвилині зустрічі Родрі взяв відповідальність на себе. Іспанець отримав пас від Бернарду Сілви та чудовим пострілом з межі штрафного майданчику відправив м'яч у правий кут воріт.

Відео голу Родрі

До слова. Іспанець вже відзначався в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У першому чвертьфінальному матчі Родрі забив гол у ворота Баварії.