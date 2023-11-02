В голосование за "Золотой мяч" голосуют спортивные журналисты со всего мира (по одному от страны). Они получают от France Football список из 30 футболистов, среди которых должны выбрать свою пятерку самых лучших, выставив их по соответствующим местам. За первое место такой футболист получает пять баллов, за второе – четыре. И так до пятого места, за которое начисляется один балл.

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Именно сумма баллов от каждого из журналистов и формирует окончательный рейтинг, где его победитель и получает "Золотой мяч". Сами журналисты не знают официальных результатов вплоть до церемонии награждения.

С 2002 года Украину в этом голосовании представляет журналист Игорь Линник. Уже после объявления результатов "Золотого мяча" в 2023 году он опубликовал список футболистов, за которых проголосовал.

На первом месте оказался аргентинец Лионель Месси, который и получил свой восьмой "Золотой мяч" в 2023 году.

А вот на второе место он неожиданно поставил не других фаворитов в борьбе за трофей – норвежца Эрлинга Холанна или француза Килиана Мбаппе. А испанского полузащитника Родри, выступающего за Манчестер Сити.

Холанн в списке украинца оказался на третьем месте, а Мбаппе – на четвертом. Хотя в итоговом голосовании Холанн занял второе место, а француз – третье.

Пятое место журналист отдал марокканскому голкиперу Яссину Буну.

Что интересно, Буну был также среди претендентов на награду лучшему голкиперу. Но там занял только третье место. Победителем этой номинации стал аргентинец Эмилиано Мартинес. При этом что в голосовании за "Золотой мяч" Буну опередил конкурента, заняв 13-е место, в то время как Мартинес оказался лишь на 15-м. А разместившийся на второй строчке Эдерсон вообще не попал в перечень претендентов на "Золотой мяч".