Чи вилікувались ключові гравці "Шахтаря" до матчі проти "Реала": результати тестів на COVID-19
Футболісти донецького "Шахтаря" пройшли обов'язкове тестування на коронавірус перед матчем проти "Реала" у Лізі чемпіонів. Всі результати виявились негативними.
Вчора, 18 жовтня, футболісти "Шахтаря" здали тести на COVID-19, які показали негативні результати. Про це повідомив офіційний сайт "гірників".
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21 жовтня "Шахтар" у Мадриді зіграє проти "Реала" у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Головний наставник "гірників" Луїш Каштру зможе розраховувати на ключових гравців основного складу. Гравці, які хворіли на COVID-19 повністю здорові.
Іспанія, де зіграє "Шахтар", не вимагає тестування за день до матчу, а лише Німеччина. У Іспанії достатньо тесту, який був зданий не пізніше, ніж за 3 дні до зустрічі.
Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"
- У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія П'ятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".
- Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.
- У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.
- Як відомо, збірна України має серйозні кадрові втрати. У матчі з Францією, в якому "синьо-жовті" програли 7:1, Андрій Шевченко не міг розраховувати на 14 футболістів.
- Кількість гравців, які через травми чи коронавірус не змогли частково чи повністю взяти участь у жовтневому зборі, становить 12 осіб, із них інфікованих COVID-19 – 6.
- 8 жовтня "Шахтар" здав тести на коронавірус, які показали 18 позитивних результатів, із них 9 були у футболістів.