Футболісти донецького "Шахтаря" пройшли обов'язкове тестування на коронавірус перед матчем проти "Реала" у Лізі чемпіонів. Всі результати виявились негативними.

Вчора, 18 жовтня, футболісти "Шахтаря" здали тести на COVID-19, які показали негативні результати. Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

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21 жовтня "Шахтар" у Мадриді зіграє проти "Реала" у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Головний наставник "гірників" Луїш Каштру зможе розраховувати на ключових гравців основного складу. Гравці, які хворіли на COVID-19 повністю здорові.

Іспанія, де зіграє "Шахтар", не вимагає тестування за день до матчу, а лише Німеччина. У Іспанії достатньо тесту, який був зданий не пізніше, ніж за 3 дні до зустрічі.

Игроки и персонал «Шахтера» сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом».



Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/tyrGJ1zJ1y — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2020

Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"