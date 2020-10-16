Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов здав повторний тест на коронавірус, який показав, що воротар збірної України повністю вилікувався від COVID-19. П'ятов вже зможе приєднатись до "гірників".

12 днів знадобилось український голкіпер поборовся із коронавірусом і нарешті виявився сильнішим за хворобу. П'ятов поділився радісною звісткою про одужання від коронавірусу у своєму Instagram-акаунті.

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Позитивні новини від П'ятова

Інфекцію у Степаненка та П'ятова виявили після матчу з "Десною", який відбувся у неділю. Гравці здали тести напередодні відправлення до розташування збірної України, які виявились позитивними.

Обидва футболісти пішли на самоізоляцію із всією командою "гірників", а також були змушені пропустити матчі збірної України у Лізі Націй проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0), а також товариський поєдинок проти Франції (7:1).

За словами голкіпера, за декілька днів він зможе повернутись у розташування команди та продовжити підготовку до наступних поєдинків.

У мене чудова новина – повністю здоровий, тест показав негативний результат. Дуже скучив за командою, за роботою, за атмосферою матчів і вже готовий до повернення на поле,

– написав П'ятов.

Додавши у пост архівне відео з одного з тренувань "гірників". Наступний матч "Шахтар" зіграє проти "Львова" вже завтра, 17 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00.