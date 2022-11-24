Зміна амплуа: Едуардо Камавінга награвав нову позицію на тренуванні збірної Франції

Після напруженої перемоги збірної Франції над збірною Австралії, Дід'є Дешам вирішив "погратися" з позиціями своїх підопічних.

У першому турі чемпіонаті світу в Катарі у матчі між збірними Франції та Австралії (4:1) травмувався Люка Ернандес, який у тому поєдинку виступав на позицію лівого захисника. На турнірі він більше не зіграє.

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Вирішення пробелеми від тренера

Так у обоймі французів залишився один номінальний лівий захисник – брат Люки, Тео Ернандес. Такий дефіцит виконавців змусив головного тренера збірної Франції, Дід'є Дешама поексперементувати. Тому Едуардо Камавінга на тренуванні награвався на позиції лівого бека. Можливо, це для екстрених ситуацій, в яких збірна Франції може залишитись без лівих захисників.

Жуль Кунде та Дісасі на тренуванні по черзі награвались на позицію правого захисника.

Свій наступний матч збірна Франції проведе проти збірної Данії у суботу, 26 листопада.