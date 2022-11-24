Атіба Хатчінчон зіграв матч проти збірної Бельгії (1:0) у віці 39 років та 288 днів. Камерунець Роже Мілла єдиний, кого канадцю не вдалось переплюнути.

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- На п'ятій сходинці списку опинився мексиканець Рафаель Маркес, який на Мундіалі виступив у віці 39 років та 139 днів. На полі він з'явився у основному складі Мексики у 2018 році на ЧС у Росії, у 1/8 фіналу проти Бразилії. Тоді його команда поступилась з рахунком 2:0, а самому футболісту не вдалось продовжити рекорд на декілька днів.

- Четверте місце топу займає англієць Стенлі Меттьюз. Ще в далекому 1954 році на ЧС у Швейцарії у віці 39 років та 145 днів, він з'явився на полі у противостоянні проти збірної Уругваю. Тоді ж збірна Англії у чвертьфіналі поступилась з рахунком 4:2.

- Бронзу отримує аргентинець Анхель Лабруна. Також вже давно забутий ЧС-1958 у Швеції. Тоді збірній Аргентині не вдалось вийти з групи, а свій рекорд у віці 39 років та 260 днів, Лабруна встановив у матчі, де його команда розгромно поступилась у матчі проти Чехословаччини з рахунком 6:1.

- Срібло дісталось нашому сьогоднішньому герою канадцю Атібі Хатчінсону. ЧС-2022 у Катарі, 39 років та 288 днів, матч проти Бельгії (1:0). Кількість днів у рекорді кепа Канади ще може зрости, оксільки на нього чекають, як мінімум, ще два матчі групового етапу.

До речі , Атіба Хатчінсон став найвіковішим гравцем Чемпіонатів Світу, який виходив у стартовому складі

- Ну а золотого нашого топу дістається вище згаданому камерунцю Роже Міллі. Свій рекорд він встановив на Чемпіонаті Світу 1994 у США. У віці 42 роки та 39 днів, він вийшов на заміну у матчі проти Росії у другому таймі та забив єдиний гол своєї команди у тому поєдинку (6:1).