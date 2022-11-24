В первом туре чемпионата мира в Катаре в матче между сборными Франции и Австралии (4:1) травмировался Люка Эрнандес, выступавший в том поединке на позицие левого защитника. На турнире он больше не сыграет.

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Решение проблемы от тренера

Так, в обойме французов остался один номинальный левый защитник – брат Люки, Тео Эрнандес. Такой дефицит исполнителей заставил главного тренера сборной Франции Дидье Дешама поэксперементировать. Потому Эдуардо Камавинга на тренировке наигрывался на позиции левого бека. Возможно, это для экстренных ситуаций, где сборная Франции может остаться без левых защитников.

Кстати, Жюль Кунде и Дисаси на тренировке поочередно наигрывались на позицию правого защитника.

Свой следующий матч сборная Франции проведет против сборной Дании в субботу, 26 ноября.