У першому турі чемпіонаті світу в Катарі у матчі між збірними Франції та Австралії (4:1) травмувався Люка Ернандес, який у тому поєдинку виступав на позицію лівого захисника. На турнірі він більше не зіграє.

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Вирішення пробелеми від тренера

Так у обоймі французів залишився один номінальний лівий захисник – брат Люки, Тео Ернандес. Такий дефіцит виконавців змусив головного тренера збірної Франції, Дід'є Дешама поексперементувати. Тому Едуардо Камавінга на тренуванні награвався на позиції лівого бека. Можливо, це для екстрених ситуацій, в яких збірна Франції може залишитись без лівих захисників.

До речі, Жуль Кунде та Дісасі на тренуванні по черзі награвались на позицію правого захисника.

Свій наступний матч збірна Франції проведе проти збірної Данії у суботу, 26 листопада.