23 липня румунський фахівець Мірча Луческу став головним тренером "Динамо", підписавши контракт за схемою 2+1.

Одразу після укладення угоди з київським клубом Луческу покинув Україну. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS".

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До Києва румунський тренер повернеться 30 липня – на наступний день після свого 75-річчя. У цей же день коуч проведе пресконференцію.

Що відомо про призначення Луческу в Динамо: головне