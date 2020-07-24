Луческу зник одразу після підписання контракту з "Динамо"
23 липня румунський фахівець Мірча Луческу став головним тренером "Динамо", підписавши контракт за схемою 2+1.
Одразу після укладення угоди з київським клубом Луческу покинув Україну. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS".
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До Києва румунський тренер повернеться 30 липня – на наступний день після свого 75-річчя. У цей же день коуч проведе пресконференцію.
Що відомо про призначення Луческу в Динамо: головне
- Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він почне тренувати столичний клуб з сезону 2020/2021.
- Контракт між фахівцем і командою укладено на два роки. Втім у ньому є пункт, який дозволяє продовжити договір ще на один рік.
- Сам "Містер", як його називають у футбольному світі, зізнався, що дуже сумував за Україною і мріяв сюди повернутися. Мовляв, тут у нього є велика прихильність уболівальників.
- Втім ультраси столичного клубу таким призначенням, схоже, незадоволені. Їх не влаштовує минуле румунського фахівця, а саме 12 років у донецькому "Шахтарі". Уболівальники навіть анонсували акцію протесту.