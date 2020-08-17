Іспанська "Барселона" офіційно повідомила про звільнення головного тренера команди Кіке Сетьєна.

Рішення про звільнення Кіке Сетьєна приняла рада директорів футбольного клубу "Барселона".

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Хто буде новим тренером клубу – поки не повідомляється. В "Барселоні" пообіцяли представити його найближчим часом. При цьому представлення нового тренера буде "в рамках широкомасштабної реструктуризації головної команди", йдеться в повідомленні на сайті "Барселони".

Очолити "Барселону" може Рональд Куман. Його вже бачили в понеділок, 17 серпня, в аеропорту "Барселони", куди він прибув. Поки що Куман є головним тренером збірної Нідерландів. Саме проти цієї команди зіграє збірна України на Євро-2020.

Нагадаємо, що Кіке Сетьєн очолив "Барселону" 13 січня 2020 року. З командою він провів 25 матчів. Під його керівництвом "Барселона" 16 разів перемогла, чотири рази зіграла внічию та зазнала три поразки. Цей сезон "Барселона" закінчила без трофеїв. Останній матч вона програла у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, де зазнала принизливої поразки від "Баварії" 2:8.