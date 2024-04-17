"Влада має робити більше": зірка Реала прокоментував проблеми з расизмом в Іспанії

У суботу, 13 квітня, в іспанській Ла Лізі Мальорка на домашній арені приймала мадридський Реал. Під час поєдинку стався черговий расистський скандал.

Гості здобули мінімальну перемогу, завдяки єдиному голу Орельєна Чуамені. Під час святкування взяття воріт уболівальник господарів намагався принизити французького футболіста, демонструючи мавпячі жести.

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В Іспанії на стадіонах є проблема з расизмом

Такі історії стали вже звичними на стадіонах в Іспанії. Головною жертвою образ найчастіше є інший футболіст "вершкових" Вінісіус Жуніор.

Цю проблему прокоментував півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Він вважає, що ситуація з расизмом в Іспанії є значно гіршою, ніж у Німеччині, де англієць виступав до цього у складі дортмундської Боруссії.

За його словами, футболісти вже починають звикати до расизму на іспанських стадіонах, особливо в тому випадку, якщо вони їдуть на виїзний матч.

Влада має робити більше для боротьби з расизмом, зараз цих дій недостатньо. Це жахливо, що готуєшся до матчу та знаєш, що, швидше за все, тебе ображатимуть за расовою ознакою. Ми бачимо, що відбувається з Вінісіусом. Футбол в Іспанії втратить, якщо він захоче піти. Нам залишається лише грати у свій футбол і сподіватися, що щось почне змінюватись,

– сказав Беллінгем.

Зазначимо, що протягом останніх двох років Вінісіус Жуніор ставав мішенню расистських образ на більше, ніж десяти стадіонах. У березні його вчергове запитали про цю проблему й він не зміг стримати сліз, заявивши, що вона є дуже актуальною.

. Мальорка після ганебного інциденту вже почала співпрацювати з поліцією та наразі намагається ідентифікувати вболівальника, який ображав Чуамені.

Нагадаємо, що француз виступає за Реал з липня 2022 року після переходу з Монако. За цей час він провів за іспанський клуб 84 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.