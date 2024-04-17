Гости одержали минимальную победу, благодаря единственному голу Орельена Чуамени. Во время празднования взятия ворот болельщик хозяев пытался унизить французского футболиста, демонстрируя обезьяньи жесты.

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В Испании на стадионах есть проблема с расизмом

Такие истории стали уже привычными на стадионах в Испании. Главной жертвой оскорблений чаще всего является другой футболист "сливочных" Винисиус Жуниор.

Эту проблему прокомментировал полузащитник Реала Джуд Беллингем. Он считает, что ситуация с расизмом в Испании значительно хуже, чем в Германии, где англичанин выступал до этого в составе дортмундской Боруссии.

По его словам, футболисты уже начинают привыкать к расизму на испанских стадионах, особенно в том случае, если они едут на выездной матч.

Власти должны делать больше для борьбы с расизмом, сейчас этих действий недостаточно. Это ужасно, что готовишься к матчу и знаешь, что, скорее всего, тебя будут оскорблять по расовому признаку. Мы видим, что происходит с Винисиусом. Футбол в Испании потеряет, если он захочет уйти. Нам остается только играть в свой футбол и надеяться, что что-то начнет меняться,

– сказал Беллингем.

Отметим, что в течение последних двух лет Винисиус Жуниор становился мишенью расистских оскорблений на более, чем десяти стадионах. В марте его в очередной раз спросили об этой проблеме и он не смог сдержать слез, заявив, что она очень актуальна.

К слову. Мальорка после позорного инцидента уже начала сотрудничать с полицией и сейчас пытается идентифицировать болельщика, который оскорблял Чуамени.

Напомним, что француз выступает за Реал с июля 2022 года после перехода из Монако. За это время он провел за испанский клуб 84 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.