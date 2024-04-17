Гості здобули мінімальну перемогу, завдяки єдиному голу Орельєна Чуамені. Під час святкування взяття воріт уболівальник господарів намагався принизити французького футболіста, демонструючи мавпячі жести.

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В Іспанії на стадіонах є проблема з расизмом

Такі історії стали вже звичними на стадіонах в Іспанії. Головною жертвою образ найчастіше є інший футболіст "вершкових" Вінісіус Жуніор.

Цю проблему прокоментував півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Він вважає, що ситуація з расизмом в Іспанії є значно гіршою, ніж у Німеччині, де англієць виступав до цього у складі дортмундської Боруссії.

За його словами, футболісти вже починають звикати до расизму на іспанських стадіонах, особливо в тому випадку, якщо вони їдуть на виїзний матч.

Влада має робити більше для боротьби з расизмом, зараз цих дій недостатньо. Це жахливо, що готуєшся до матчу та знаєш, що, швидше за все, тебе ображатимуть за расовою ознакою. Ми бачимо, що відбувається з Вінісіусом. Футбол в Іспанії втратить, якщо він захоче піти. Нам залишається лише грати у свій футбол і сподіватися, що щось почне змінюватись,

– сказав Беллінгем.

Зазначимо, що протягом останніх двох років Вінісіус Жуніор ставав мішенню расистських образ на більше, ніж десяти стадіонах. У березні його вчергове запитали про цю проблему й він не зміг стримати сліз, заявивши, що вона є дуже актуальною.

До слова. Мальорка після ганебного інциденту вже почала співпрацювати з поліцією та наразі намагається ідентифікувати вболівальника, який ображав Чуамені.

Нагадаємо, що француз виступає за Реал з липня 2022 року після переходу з Монако. За цей час він провів за іспанський клуб 84 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.