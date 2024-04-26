Була інформація, що Тібо Куртуа займе місце у воротах Реала у матчі-відповіді у рамках півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Також очікувалось, що повернення бельгійця відбудеться до матчу Ла Ліги проти Кадіса (4 травня). Однак наставник "вершкових" вирішив розставити усі крапки над "і".

Варто дізнатись Перед важливою грою у Лізі чемпіонів: Реал Луніна спробує "поховати" Реал Сосьєдад із росіянином

Анчелотті розраховує на Луніна

Карло Анчелотті заспокоїв Андрія Луніна, який проводить не лише свій найкращий сезон у Реалі, а й, можливо, в усій своїй футбольній кар'єрі.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже провів за Реал 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та провів 12 "сухих" зустрічей.

Наставник"вершкових" пообіцяв українському голкіперу, що той вийде у старті в обох півфінальних матчах Ліги чемпіонів проти Баварії, а також зіграє у фіналі ЛЧ, якщо Реал туди проб'ється. Коуч запевнив, що повністю довіряє українцю, який чудово замінив травмованого Куртуа та виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

До слова. Перша зустріч із Баварією відбудеться 30 квітня (у Мюнхені), а матч-відповідь – 8 травня (у Мадриді). Обидва поєдинки стартують о 22:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що 26 квітня Реал зіграє на виїзді проти Реал Сосьєдад. Було багато розмов про ротацію у складі мадридського клубу, це стосується у голкіперської позиції. Не виключено, що цей поєдинок Лунін проведе у запасі, а ворота "Королівського клубу" захищатиме Кепа. Початок зустрічі Ла Ліги о 22:00 (за київським часом).

Клуб українського футболіста впевнено йде до чемпіонства іспанської першості. Після 32-х турів Реал йде лідером, набравши 81 бал. Підопічні Анчелотті випереджають найближчого конкурента, яким є Барселона, вже на 11 очок. Відрив збільшився після минулого вікенду, коли Реал в Ель Класіко переміг "блаугранас" 3:2.