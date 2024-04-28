Тібо Куртуа протягом року не мав ігрової практики. Ба більше, 31-річний голкіпер жодного разу не потрапляв до заявки на матч.

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Куртуа поїде в Мюнхен туристом

Втім, Карло Анчелотті дуже розраховує на досвід бельгійця та включив його в заявку на поїздку до Німеччини. Однак Куртуа не зіграє у першому матчі з Баварією.

За повідомленням іспанських ЗМІ, ворота "Галактікос" захищатиме Андрій Лунін. Натомість Куртуа поїде до Мюнхена для того, щоб підтримати своїх одноклубників.

Заявка Реала на поїздку в Німеччину / Фото ФК Реал

Зазначимо, що перед поїздкою на матч Ліги чемпіонів Реал зіграв у чемпіонаті проти Реал Сосьєдад. Анчелотті дав можливість відпочити провідним футболістам та виставив напіврезервний склад. В запасі опинився і Андрій Лунін, якого замінив Кепа Аррісабалага. До честі іспанця він зіграв дуже надійно.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом відбудеться 30 квітня. Поєдинок пройде на стадіоні "Альянц-Арена" у Мюнхені. Початок гри – о 22:00 за Києвом.