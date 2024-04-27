Реал Сосьєдад – Реал 0:1

Гол: Гюлер, 29

Карло Анчелотті вирішив дати відпочити Андрію Луніну, залишивши українського голкіпера на лаві запасних. Замість нього місце у воротах зайняв Кепа Аррісабалага, пише 24 Канал.

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Реал мчить до чемпіонства

Гості вийшли вперед на 29-й хвилині матчу. 19-річний хавбек мадридців Арда Гюлер отримав пас від Дані Карвахаля та пробив низом по центру воріт.

Відео голу Гюлера

Через три хвилини м'яч побував у воротах Кепи. Проте арбітр після перегляду ВАР скасував гол японця Такефуса Кубо.

На початку другого тайму дублер Луніна виручив команду після удару Беньята Турр'єнтеса. Іспанський голкіпер здійснив сейв, перевівши м'яч на кутовий.

На 73-й хвилині Мікель Оярсабаль вдруге відправив м'яч до сітки воріт Реала. Проте перед цим боковий арбітр зафіксував у вінгера офсайд.

У підсумку матч завершився мінімальною перемогою Реала з рахунком 1:0.

Команда Анчелотті закріпила лідерство в Ла Лізі. Реал на 14 очок випереджає Барселону, але у команди Хаві ще гра в запасі.

Реал Сосьєдад займає шосте місце в турнірній таблиці з 51 очком.

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – Реал