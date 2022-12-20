"Зізу" вважався фаворитом на пост головного тренера збірної Франції, оскільки очікувалося, що контракт Дешама, розрахований до кінця 2022-го, продовжений не буде. Зараз ситуація змінилася – все йде до того, що тренер "Ле Бле" не піде з посади.

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Варіанти "Зізу"

Таким чином вектор розвитку подій знову направився на клуби. Не виключено, що француз опиниться в Ювентусі, який незабаром отримає нове керівництво після відходу Аньєллі та Недведа.

При виборі нового клубу Зінедін не поспішатиме – передусім, це має бути амбітний та стабільний проєкт у Європі, в якому тренер отримає бажані для себе повноваження. Але в будь-якому разі, просто сидіти кілька років в очікуванні збірної Франції "Зізу" не буде.

Варіант з очоленням європейського клубу не єдиний для Зідана. Тренер таки ще може спробувати свої сили в управлінні національною збірною. У послугах "Зізу" зацікавлені в збірній Бразилії.

До речі, Карім Бензема, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції, може знову повернутись у ряди "Ле Бле". Умова – головним тренером збірної Франції має бути Зінадін Зідан.

Цікаво, що Зідан не має бажання очолювати клуб з АПЛ, хоча добре володіє англійською мовою. Також, француза сватали у ПСЖ та Манчестер Юнайтед, але клуби уже отримали свіжоспечених коучів у лиці Крістофа Галтьє та Еріка тен Хага відповідно.