Епоха 35-річного форварда мадридського Реала у національній команді підійшла до свого закінчення. Але не все так однозначно. Ймовірно, що Карім Бензема, який пропустив останній Мундіаль, мав конфлікт із головним тренер збірної Франції Дідьє Дешамом.

До теми Без прощальної пісні: Бензема завершив кар'єру у збірній Франції

Дешаму точно не сподобається

Через що й поставив крапку у виступах за збірну. Однак французькі фанати все ще мають шанс побачити кумира у футболці "Ле Бле". Але є одна умова. Замість Дешама у тренерське крісло повинен прийти колишній наставник Реала Зінедін Зідан, який вдало попрацював із Бензема у минулому.

Майбутнє Дешама у збірній Франції має вирішитись найближчими тижнями. У січні 2023 року Дешам має зустрітись із керівництвом Федерації футболу Франції (FFF).

Раніше повідомлялось, що Дешам не втратить свого місця на чолі віцечемпіонів ЧС-2022. Нинішній наставник поведе збірну на Євро-2024. Можливо, навіть буде готувати команду до наступного Мундіалю.

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