Пауло Фонсека публічно закликає підтримати Україну у війні проти Росії. Тепер португальський фахівець висловив бажання допомогти Україні й на спортивному фронті.

Варте уваги Португалець з українським серцем: екс-тренер Шахтаря знову підтримав Україну

Бажання португальця

Фонсека, який ще досить нещодавно працював в Україні з донецьким Шахтарем, висловив бажання потренувати "головну команду країни". Наразі португалець сконцентрований на Лілі, який він очолює, але помріяти йому ніхто не забороняв:

"Щиро кажучи, я не думаю, що зможу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у Ліллі, і хочу продовжити цей проєкт. Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота. Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не планую далеке майбутнє. Але якби планував, то колись хотів би стати тренером збірної України", – сподівається Фонсека.

Нагадаємо, португалець очолив Шахтар у 2016 році та керував командою до 2019. За цей час він встиг тричі виграти чемпіонат України у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Також він з командою тричі виграв кубок України знову ж у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Один раз Фонсеці підкорився і Суперкубок України у 2017.



