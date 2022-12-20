"Зизу" считался фаворитом на пост главного тренера сборной Франции, поскольку ожидалось, что контракт Дешама, рассчитанный до конца 2022 года, продлен не будет. Сейчас ситуация изменилась – все идет к тому, что тренер "ле бле" не уйдет с поста.

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Варианты "Зиза"

Таким образом, вектор развития событий снова направился на клубы. Не исключено, что француз окажется в Ювентусе, который в скором времени получит новое руководство после ухода Аньелли и Недведа. При выборе нового клуба Зинедин не будет спешить – прежде всего, это должен быть амбициозный и стабильный проект в Европе, где тренер получит желаемые для себя полномочия. Но в любом случае просто сидеть несколько лет в ожидании сборной Франции "Зизу" не будет.

Интересно, что Зидан не хочет возглавлять клуб с АПЛ, хотя хорошо владеет английским языком. Также француза сватали в ПСЖ и Манчестер Юнайьед, но клубы уже получили свежеиспеченных коучей в лице Кристофа Галтье и Эрика тен Хага соответственно.