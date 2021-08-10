У Барселоні – нова ера: зі стадіону каталонців прибрали величезне зображення Мессі
10 серпня 2021 , 20:02Читать новость на русском
Джерело:Mundo Deportivo
Ліонель Мессі після понад 20 років, проведених у Барселоні, покинув каталонський клуб. З домашнього стадіону "синьо-гранатових" – Камп Ноу прибрали фото аргентинця.
Зображення Мессі прибрали з Камп Ноу
Працівники арени зняли величезне зображення найкращого гравця в історію "блауграни" 10 серпня. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.
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Варто зазначити, що немає нічого дивного у тому, що фото Мессі прибрали з домашнього стадіону Барселони. Адже, він більше не є футболістом каталонців.
Ліонель Мессі офіційно покинув Барселону
- У Ліонеля Мессі 30 червня закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента.
- Керівництво "синьо-гранатових" намагалося будь-якими способами втримати аргентинського генія – сторони вели переговори.
- Однак на заваді новому контракту стали правила Ла Ліги. "Блауграна" 5 серпня офіційно повідомила про відхід форварда.
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