У Барселоні – нова ера: зі стадіону каталонців прибрали величезне зображення Мессі

10 серпня 2021 , 20:02
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Джерело:

Mundo Deportivo

Ліонель Мессі після понад 20 років, проведених у Барселоні, покинув каталонський клуб. З домашнього стадіону "синьо-гранатових" – Камп Ноу прибрали фото аргентинця.

Зображення Мессі прибрали з Камп Ноу

Працівники арени зняли величезне зображення найкращого гравця в історію "блауграни" 10 серпня. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах. 

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Варто зазначити, що немає нічого дивного у тому, що фото Мессі прибрали з домашнього стадіону Барселони. Адже, він більше не є футболістом каталонців.

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Автор: Олег Васьків