Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми. Таким чином, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.

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Мессі не залишиться в Барселоні. Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди,

– повідомили в клубі.

"В результаті цієї ситуації Мессі не повинен залишатися в ФК Барселона. Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані", – наголосили в заяві.

Що відомо про Барселону та Мессі