Зображення Мессі прибрали з Камп Ноу

Працівники арени зняли величезне зображення найкращого гравця в історію "блауграни" 10 серпня. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

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Варто зазначити, що немає нічого дивного у тому, що фото Мессі прибрали з домашнього стадіону Барселони. Адже, він більше не є футболістом каталонців.

Ліонель Мессі офіційно покинув Барселону

У Ліонеля Мессі 30 червня закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента.

Керівництво "синьо-гранатових" намагалося будь-якими способами втримати аргентинського генія – сторони вели переговори.

Однак на заваді новому контракту стали правила Ла Ліги. "Блауграна" 5 серпня офіційно повідомила про відхід форварда.

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