Мессі більше не гравець Барселони
За даними авторитетного порталу Transfermarkt, контракт Мессі з Барселоною був чинний до 30 червня 2021 року. Ні Месі, ні Барселона не оголошували про пролонгацію угоди.
До слова Мессі вперше з 2017 року забив два голи в одному матчі за збірну Аргентини: відео
Наразі Ліонель Мессі перебуває у Бразилії, де триває Кубок Америки. Його Аргентина 4 липня зіграє проти Еквадору в 1/4 фіналу турніру.
- Наприкінці травні іспанські ЗМІ повідомляли, що Барселона запропонувала Мессі контракт на 10 років. Угода начебто розділена на три етапи.
- Перший етап передбачає те, що Мессі ще на два роки залишається в Барселоні як футболіст. Другий етап – роль посла Барселони для Мессі у США, якщо він перейде в один з клубів МЛС.
- Третій етап – робота в спортивному менеджменті клубу після повернення з США. Чи прийняв Мессі угоду – не відомо.
Мессі вкотре може покинути Барселону
Зазначимо, що інтерес до Мессі приписували французькому ПСЖ та англійському Манчестер Сіті.
34-річний Лео не вперше може покинути Барселону. Щоразу, коли в аргентинця закінчувався контракт з каталонцями, у ЗМІ з'являлися чутки, що Мессі покине Барселону.
Часто Мессі використовував чутки про відхід з Барселони для збільшення контракту. Ідентична ситуація була влітку 2020 року.
Тоді Барселона провалила сезон, не вигравши жодного трофею. Мессі був готовий піти з клубу, але Барселона вмовила аргентинця залишитися ще на один сезон.
У попередньому сезоні у каталонців змінився президент. Клуб знову очолив Жоан Лапорта. Він впевнений, що Мессі залишитися у команді. У Лапорти та Мессі теплі відносини.