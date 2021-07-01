Мессі більше не гравець Барселони

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, контракт Мессі з Барселоною був чинний до 30 червня 2021 року. Ні Месі, ні Барселона не оголошували про пролонгацію угоди.

До слова Мессі вперше з 2017 року забив два голи в одному матчі за збірну Аргентини: відео

Наразі Ліонель Мессі перебуває у Бразилії, де триває Кубок Америки. Його Аргентина 4 липня зіграє проти Еквадору в 1/4 фіналу турніру.

Наприкінці травні іспанські ЗМІ повідомляли, що Барселона запропонувала Мессі контракт на 10 років. Угода начебто розділена на три етапи.

Перший етап передбачає те, що Мессі ще на два роки залишається в Барселоні як футболіст. Другий етап – роль посла Барселони для Мессі у США, якщо він перейде в один з клубів МЛС.

Третій етап – робота в спортивному менеджменті клубу після повернення з США. Чи прийняв Мессі угоду – не відомо.

Мессі вкотре може покинути Барселону

Зазначимо, що інтерес до Мессі приписували французькому ПСЖ та англійському Манчестер Сіті.

34-річний Лео не вперше може покинути Барселону. Щоразу, коли в аргентинця закінчувався контракт з каталонцями, у ЗМІ з'являлися чутки, що Мессі покине Барселону.

Часто Мессі використовував чутки про відхід з Барселони для збільшення контракту. Ідентична ситуація була влітку 2020 року.

Тоді Барселона провалила сезон, не вигравши жодного трофею. Мессі був готовий піти з клубу, але Барселона вмовила аргентинця залишитися ще на один сезон.

У попередньому сезоні у каталонців змінився президент. Клуб знову очолив Жоан Лапорта. Він впевнений, що Мессі залишитися у команді. У Лапорти та Мессі теплі відносини.