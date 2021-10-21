Журналіст розповів, хто помирив Маліновського та Петракова

Руслан Маліновський отримає виклик у збірну України на вирішальний матч відбору чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Журналіст Ігор Циганик підтвердив інформацію ЗМІ, що наставник збірної України Олександр Петраков поверне гравця у команду.

Тренера й футболіста помирив глава УАФ

Маліновський пропустив поєдинки збірної України у жовтні проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. У футболіста та тренера національної команди стався конфлікт.

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Та перед вирішальним поєдинком у відборі на ЧС-2022 Петраков вирішив повернути футболіста в команду.

За інформацією Циганика, між Петраковим та Маліновським відбулася комунікація. Журналіст стверджує, що ініціатором комунікації став глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Що відомо про конфлікт Маліновського та Петракова

На початку вересня збірна України провела два матчі у відборі на ЧС-2022. "Синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1).

В обох поєдинках Маліновський не потрапив до основного складу. Після гри з французами Петраков публічно заявив, що Руслан образився на нього.

Дружина Маліновського та сам футболіст мають іншу версією. Руслан переконує, що не ображався на тренера.

8 вересня збірна України зіграла товариський матч з Чехію. Маліновський попросив у Петракова відпустити його в Аталанту й футболіст разом з деякими іншими гравцями покинув збірну перед матчем з чехами.

На жовтневі матчі збірної України Маліновський вже не отримав виклик. Футболіст заявив, що готовий повернутися у команду.

Збірна України 11 листопада зіграє в Одесі товариський матч проти Болгарії. З Боснією та Герцеговиною українці зустрінуться на виїзді 16 листопада.