Мірча Луческу 30-го липня провів перше тренування на чолі київського "Динамо". Гравці столичного клубу Олександр Тимчик та Міккель Дуелунд поділилися враженнями від роботи з новим фахівцем.

Тимчик, який повернувся з оренди в "Зорі", в інтерв'ю сайту "Динамо" розповів, що у всіх футболістів на тренуванні горіли очі.

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"Неймовірні враження від тренування під таким керівництвом", – сказав 23-річний футболіст.

Він додав, що всі скучили за тренуваннями, м'ячем та один за одним.

Багато бігової роботи

Разом з тим, перше тренування, за словами Тимчика, увінчалося великою кількістю бігової роботи.

Було багато бігової роботи. Перед чемпіонатом саме такі навантаження і потрібні. Сьогодні тренування складалося з бігу, вправ із м'ячем, ігрових серій,

– зазначив Тимчик.

Водночас данський легіонер Міккель Дуелунд розповів, що футболістів вразила вступна промова Луческу, яка була мотиваційною.

Ще й як! Упевнений, у всіх хлопців зараз відмінний настрій на роботу. Є що доводити тренеру, якого поважають в усьому футбольному світі. Тепер наша справа – старанно працювати і, гадаю, згодом наша команда покаже хороший прогрес,

– сказав данець.

Висновки робити рано

Дуелунд також вважає, що ще рано робити висновки про нового наставника.

"Поки зарано говорити щось конкретне, ми тільки познайомилися, позаду перший тренувальний день. Але поза всякими сумнівами він чудовий тренер. Це доводять і його титули. Він точно та людина, яку всі будуть слухати. І йому точно є, чому нас навчити. Це відчувається з першого дня нашої спільної роботи", – заявив футболіст.

Дивіться відео першого тренування Луческу