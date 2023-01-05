"Він буде подавати сніданок Роналду": легенда Ліона висміяв тренера Аль-Насра

Спортивний директор французького клубу Жуніньо Пернамбукано пройшовся по Руді Гарсії, який досяг прориву з Ліоном в Лізі чемпіонів. Він вважає, що тренер не зможе керувати зірковим португальцем.

Кріштіану Роналду нарешті визначився із новим клубом. Зірка збірної Португалії не знайшов варіант у Європі та перейшов у Аль-Наср із Саудівської Аравії.

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Там CR7 буде грати під керівництвом відомого французького спеціаліста Руді Гарсії. Той вже встиг пожартувати щодо співпраці, начебто команда більше хотіла підписати Ліонеля Мессі.

Втім не всі високої думки про Гарсію. Наприклад, колишній шеф Руді, а також спортивний директор Ліона Жуніньо Пернамбукано вирішив висміяти тренерські якості наставника.

Він не здатний нічим керувати. Він керує завдяки страху, який нав'язує іншим. Що стосується Кріштіану, то Руді не посміє зробити нічого, щоб якось йому завадити. Навпаки, він навіть подаватиме йому сніданок, якщо буде потрібно. Він спробує потоваришувати з Роналду, зблизитися з ним. Він зробить для цього все. Для нього потоваришувати з Кріштіану Роналду – це мрія. Для Гарсії немає значення успіх команди та гармонія в роздягальні. Для нього важливо, що він перебуває у центрі уваги, навіть якщо команда у кризі,

– заявив Жуніньо.

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Біографія Руді Гарсії

Зовсім нещодавно Руді Гарсія очолював Ліон. де і працює Пернамбукано. Француз керував "левами" з 2019 по 2021 роки та зміг вивести команду аж у півфінал Ліги чемпіонів.

Ба більше, на своєму шляху "ткачі" пройшли Бенфіку, Ювентус та Манчестер Сіті, але за крок до фіналу поступились майбутньому переможцю Баварії. Проте у чемпіонату Гарсія провалювався.

У перший його сезон Ліон посів сьоме місце. А через рік у сезоні 2020-2021 команда стала четвертою і вдруге поспіль не вийшла у ЛЧ.

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Перед Ліоном Гарсія тренував Сент-Етьєнн, Діжон, Ле Ман, Лілль, Рому та Марсель. "Догів" Руді привів до чемпіонства та Кубка Франції у 2011 році, а із Марселем дійшов до фіналу Ліги Європи-2018.