У четвер, 5 січня, Аль-Наср зіграє матч чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Таї. На цьому матчі очікується аншлаг. Але вболівальників, які захочуть побачити дебют Роналду, очікуватиме розчарування. Португалець не має права зіграти в цьому матчі через дискваліфікацію.

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У квітні 2022 року Манчестер Юнайтед, за який тоді ще виступав Роналду, зіграв на виїзді проти Евертона в чемпіонаті Англії. І програв. Роналду після матчу, коли направлявся в роздягальню, вдарив по руці хлопчика, який протягнув до нього з трибуни руку з телефоном.

Футбольна асоціація Англії провела розслідування вчинку Роналду. І в листопаді перед стартом чемпіонату світу він отримав покарання – дискваліфікацію на два матчі. Але в МЮ це покарання він не встиг відбути, оскільки клуб розірвав з ним угоду.

Та правила ФІФА передбачають, що це покарання переходить і на новий клуб гравця. Тож Аль-Наср не зможе розраховувати на нападника не лише в матчі 5 січня, але й в наступній грі. В іншому випадку на них очікуватиме технічна поразка.