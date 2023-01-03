Наприкінці минулого року Кріштіану Роналду знайшов новий клуб. Зірка збірної Португалії перебрався в Аль-Наср із Саудівської Аравії.

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Нападник не зміг знайти варіант у Європі, тому поїхав заробляти на Близький Схід. Виявляється, у Роналду також є проблеми на особистому фронті.

Іспанські ЗМІ стверджують, що Кріштіану близький до розриву стосунків із своєю нареченою Джорджиною Родрігес. Роналду вже давно освідчився дівчині, але пара вкотре перенесла весілля.

Серед причин тяжких стосунків називається смерть їхнього сина при народженні. Вісім місяців тому Родрігес народила близнюків, але при пологах вижила лише дівчинка Белла Есмеральда. За чутками, єдине, що тримає футболіста та модель разом, – це спільні рекламні контракти.

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Стосунки Роналду та Родрігес: