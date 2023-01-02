Зірковий португалець Кріштіану Роналду став найгучнішим трансфером в історії футболу Саудівської Аравії. Власники та вболівальники Аль-Насра на сьомому небі від підписання п'ятиразового володаря "Золотого м'яча".

До теми Перший на вихід: трансфер Роналду змусив Аль-Наср позбутись легіонера

Мріяли про Мессі, але взяли Роналду

Не приховує своє радості тренер нового клубу Роналду Руді Гарсія. Коли на пресконференції французького фахівця запитали про підписання португальця, Гарсія відповів жартом, мовляв, він мріяв підписати Мессі.

Спочатку я хотів привезти Мессі з Дохи,

– пожартував тренер ФК Аль-Наср.

Проте чи сподобається Роналду почуття гумору француза залишається лише здогадуватись. Адже аргентинець є принциповим суперником Крішті на футбольному полі та поза ним. Мегазірки тривалий час змагаються між собою за титули та досягнення.

Крім того, останнім часом CR7 має регулярні проблеми із тренерами. Саме через конфлікт із Еріком тен Хагом португалець залишив Манчестер Юнайтед. Певні проблеми були у Кріштіану і в збірній Португалії під час чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, Роналду підписав контракт із Аль-Наср строком до 30 червня 2025. Зарплата португальця становитиме 90 мільйонів доларів на рік. Разом із комерційними та спонсорськими угодами сума буде досягати астрономічних 200 мільйонів. Фінансові апетити Кріштіану точно вгамував, але чи не нудьгуватиме португалець за Лігою чемпіонів та європейськими чемпіонатами?