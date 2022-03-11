Костюк: Жодних вибачень я не чула

19-річна киянка поспілкувалась із журналістами після перемоги в 1/64 фіналу Індіан-Веллс. Марта Костюк висловила свою жорстку позицію щодо російських колег по корту.

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Українка не погоджується з тим, що тенісистам із ворожої країни дозволили виступати на турнірах. На її думку, нейтральний прапор, це не серйозна міра покарання для атлетів, які представляють Росію, яка напала на Україну.

Тенісним асоціаціям потрібно брати приклад із інших видів спорту, де повністю відсторонили російських спортсменів від змагань.

Українка розповіла, що контактувала з двома гравцями, але жоден із них не засудив дії своєї країни, яка веде цинічну війну в Україні.

Дуже розчаровує те, що жоден російський гравець не прийшов, щоб побачитися зі мною. Ніхто з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Один гравець надіслав мені повідомлення, ще з одним ми поспілкувалися. Але жодних вибачень я не чула, жоден із них не сказав мені, що він не підтримує те, що відбувається. Як на мене, це шок,

– сказав Костюк.

Цікаво. Марта Костюк посідає 54-те місце у рейтингу WTA.

"Мені боляче щоразу бачити російських гравців"

Марта додала, що не потрібно бути політиком або втягнутим туди, щоб розуміти усю серйозність. Потрібно просто бути людиною. Костюк зізналась, що їй дуже боляче дивитись на поведінку російських тенісистів, яких хвилює лише одне – вони не можуть переказати гроші. Марта шокована такими вчинками росіян.

"Усі знають, що відбувається. Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз – це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони розмовляють! Я вважаю, що це неприйнятно. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене цього немає пояснення, я не знаю", – відповіла третя ракетка України.

Відзначимо, що у другому колі в Каліфорнії Костюк зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс.

Реакція російських тенісистів на війну в Україні

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