Костюк: Никаких извинений я не слышала
19-летняя киевлянка пообщалась с журналистами после победы в 1/64 финала Индиан-Уэллс. Марта Костюк высказала свою жесткую позицию по отношению к российским коллегам по корту.
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Украинка не согласна с тем, что теннисистам из вражеской страны разрешили выступать на турнирах. По ее мнению, нейтральное знамя, это не серьезная мера наказания для атлетов, представляющих Россию, напавшую на Украину.
Теннисным ассоциациям следует брать пример с других видов спорта, где полностью отстранили российских спортсменов от соревнований.
Украинка рассказала, что контактировала с двумя игроками, но ни один из них не осудил действия своей страны, ведущей циничную войну в Украине.
Очень разочаровывает, что ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеться со мной. Никто из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей. Один игрок направил мне сообщение, еще с одним мы пообщались. Но никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает происходящее. По-моему, это шок,
– сказал Костюк.
Отметим, что во втором круге в Калифорнии Костюк сыграет против бельгийки Элиз Мертенс.
Реакция российских теннисистов на войну в Украине
- Первым на войну отреагировал самый титулованный в истории русский теннисист Евгений Кафельников. Впоследствии он добавил, что теперь весь мир отвернулся от нагло вторгшейся в Украину России.
- Андрей Рублев после одного из матчей написал на объективе камеры: "Нет войне, пожалуйста".
- Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал из своего профиля в инстаграмме русский флаг. В комментарии россиянин избрал нейтральную сторону. Медведев просто сказал, что хочет мира во всех странах мира.
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