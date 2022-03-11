Костюк: Никаких извинений я не слышала

19-летняя киевлянка пообщалась с журналистами после победы в 1/64 финала Индиан-Уэллс. Марта Костюк высказала свою жесткую позицию по отношению к российским коллегам по корту.

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Украинка не согласна с тем, что теннисистам из вражеской страны разрешили выступать на турнирах. По ее мнению, нейтральное знамя, это не серьезная мера наказания для атлетов, представляющих Россию, напавшую на Украину.

Теннисным ассоциациям следует брать пример с других видов спорта, где полностью отстранили российских спортсменов от соревнований.

Украинка рассказала, что контактировала с двумя игроками, но ни один из них не осудил действия своей страны, ведущей циничную войну в Украине.

Очень разочаровывает, что ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеться со мной. Никто из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей. Один игрок направил мне сообщение, еще с одним мы пообщались. Но никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает происходящее. По-моему, это шок,

– сказал Костюк.

Любопытно. Марта Костюк занимает 54 место в рейтинге WTA. "Мне больно каждый раз видеть российских игроков" Марта добавила, что не нужно быть политиком или вовлеченным туда, чтобы понимать всю серьезность. Надо просто быть человеком. Костюк призналась, что ей очень больно смотреть на поведение российских теннисистов, которых волнует только одно – они не могут перевести деньги. Марта в шоке от таких поступков россиян. "Все знают, что происходит. Мне больно из-за этого. Мне больно каждый раз видеть российских игроков, когда я приезжаю на стадион. Их единственная проблема сейчас – это то, что они не могут перевести деньги. Вот об этом они говорят! Я считаю, что это неприемлемо. Почему российские теннисисты так ведут себя? У меня этого нет объяснения, я не знаю", – ответила третья ракетка Украины.

Отметим, что во втором круге в Калифорнии Костюк сыграет против бельгийки Элиз Мертенс.

Реакция российских теннисистов на войну в Украине

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