Житиме у розкоші: Роналду орендуватиме 17 кімнат у Саудівській Аравії за космічну суму – фото

9 січня 2023, 11:42
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Джерело:

Mirror

У кар'єрі Кріштіану Роналду розпочався азійський період, футболіст перейшов в Аль-Наср. Зірковий нападник вже визначився із місцем проживання у Саудівській Аравії.

Португалець підписав 2-річний контракт із Аль-Насром. Тому Роналду потрібно було визначитись, де він, родина та його персонал проживатимуть у Саудівській Аравії.

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Неймовірна розкіш для португальця

Кріштіану обрав для проживання розкішні апартаменти у хмарочосі Kingdom Towerу в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Футболіст орендуватиме 17 кімнат, які щомісяця з його кишені будуть витягувати 280 тисяч євро.


Розкішний номер Роналду / Фото Mirror


Житло Роналду у Саудівській Аравії / Фото Mirror

Однак такі гроші для португальського нападника не стануть проблемою. За різними даними ЗМІ, Роналду отримувати в Аль-Насрі за рік 90 мільйонів. Але ця сума зросте до 200 мільйонів за рахунком спонсорських та комерційних угод.

У Саудівській Аравії зробили усе для комфортного життя Роналду та його родині. Місцева влада навіть "пропустила повз вуха" стосунки Кріштіану та моделі Джорджини Родрігес. Адже за законом, у Саудівській Аравії не можна під одним дахом проживати неодруженим парам.

Нагадаємо, що стосунки Роналду та Джорджини розпочались у 2016 році, футболіст навіть зробив пропозицію, але до весілля справа наразі не йде. Пара разом виховує п'ятьох дітей, двоє з яких народила гравця Родрігес.

Також у ЗМІ була інформація, що пара на межі розриву через втрату новонародженого сина.

Нагадаємо! Дебютувати у футболці Аль-Наср Роналду зможе вже 21 січня, коли його новий клуб прийматиме Іттіфак. Адже Кріштіану має відбути двоматчеву дискваліфікацію, яку отримав через розбитий телефон фаната Евертона ще виступаючи за Манчестер Юнайтед.
Автор: Софія Кулай