Жирона оставила за спиной испанских грандов – Реал и Барселону, которые занимают вторую и третью ступеньки соответственно. Большой вклад в такие результаты команды вносят украинский дуэт Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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Повышенный интерес к лидерам Ла Лиги

Виктор в 12 матчах забил 2 гола и отдал столько же ассистов. Артем наколотил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 16-ти матчах за "красно-белых". К тому же Довбык еще и стал самым результативным украинским футболистом в истории Ла Лиги.

Такая феерическая игра украинской пары привлекла внимание из других европейских клубов. Цыганков и Довбик оказались под прицелом топовых грандов европейского футбола. В общем, высокие результаты команды положительно повлияли на интерес к футболистам Жироны.

Спортивный директор Жироны Кике Карсель рассказал о заинтересованности игроков из других клубов. Функционер жирондинцев верит, что клубу удастся сохранить остов команды, удержав лидеров. Но вся ситуация прояснится только в зимнее межсезонье.

Мы знаем, что успехи Жироны не остались незамеченными другими клубами. Многие из наших игроков выделяются в первой трети сезона. Но у нас отличная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас получилось на этом этапе. Надеюсь и молюсь, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что произойдет,

– ответил Карсель.

К слову. Контракт Довбика с Жироной рассчитан до конца июня 2028 года, а Цыганкова – до 30 июня 2027 года.

Вспомним, что Артему уже присматриваются миланский Интер да мадридское Атлетико, а Виктором – каталонская Барселона и мюнхенская Бавария.

Уже 27 ноября Жирона примет Атлетик Бильбао в рамках 14-го тура Ла Лиги.