Цими вихідними в іспанській Ла Лізі пройдуть матчі 15 туру сезону 2023-2024. Особлива увага з боку українських фанатів буде прикута до матчу Жирони проти Валенсії, пише 24 канал.

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Жирона серед лідерів

У складі обох команд виступають українці. За каталонців прекрасно проявляють себе Артем Довбик та Віктор Циганков, які на двох забили вже десять голів цього сезону.

Сама Жирона теж дивує, команда Мічела виграла 11 з 14-ти матчів чемпіонату та має порівну очок з Реалом, йдучи на 1-2 місцях. А ось у Романа Яремчука справи не дуже. Футболіст ніяк не може закріпитись у складі Валенсії.

Українець задовольняється виходами на заміну. У дев'яти матчах за "кажанів" форвард не зробив жодної результативної дії. Сама ж команда закріпилась в середині турнірної таблиці (10 місце), відстаючи від єврокубкової зони на п'ять балів.

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Букмекери вважають Жирону фаворитом у грі з левантійцями. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,71, тоді як на Валенсію – 5,10. Нічия ж оцінюється у 4,75.

При цьому експерти очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,86, тоді як на ТМ – 2,05. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,83.