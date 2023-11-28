Несподівано в заявці каталонців не знайшлося місця її найкращому бомбардиру Артему Довбику. Перед поєдинком пресслужба Жирони повідомила, що український нападник вибув через ушкодження лівого литкового м'яза.

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Довбик скоро повернеться на футбольне поле

Відомий український спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначав, що через таку травму форвард може пропустити 3-4 тижні. Проте схоже, що найгірший прогноз не справдився.

26-річний футболіст згодом прокоментував особисто своє пошкодження. Він розповів, що травму отримав ще в матчі національної збірної України проти Італії та має відновитися вже до наступного поєдинку Жирони.

Зазначимо, що ця зустріч відбудеться 2 грудня о 15:00. У ній каталонці гратимуть проти Валенсії, за яку грає інший форвард збірної України – Роман Яремчук.

Довідка. У сезоні-2023/2024 в Ла Лізі Артем Довбик зіграв 13 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти. Наразі він посідає п'яте місце у гонці бомбардирів.