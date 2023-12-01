В эти выходные в испанской Ла Лиге пройдут матчи 15 тура сезона 2023-2024. Особое внимание со стороны украинских фанатов будет приковано к матчу Жироны против Валенсии, пишет 24 канал.

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Жирона среди лидеров

В составе обеих команд выступают украинцы. При каталонцах прекрасно проявляют себя Артем Довбик и Виктор Цыганков, которые на двоих забили уже десять голов этого сезона.

Сама Жирона тоже удивляет, команда Мичела выиграла 11 из 14 матчей чемпионата и имеет поровну очков с Реалом, идя на 1-2 местах. А вот у Романа Яремчука дела не очень. Футболист никак не может закрепиться в составе Валенсии.

Украинец удовлетворяется выходами на замену. В девяти матчах за "летучих мышей" форвард не предпринял никакого результативного действия. Сама же команда закрепилась в середине турнирной таблицы (10-е место), отставая от еврокубковой зоны на пять баллов.

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Букмекеры считают Жирону фаворитом в игре с левантийцами. Коэффициент на победу хозяев составляет 1,71, в то время как на Валенсию – 5,10. Ничья же оценивается в 4,75.

При этом эксперты ожидают результативного матча. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,86, тогда как на ТМ – 2,05. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,83.