У футболці Жирони Довбик вже провів 16 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 6 результативних передач. Артем вже встиг стати найрезультативнішим українським футболістом в історії Ла Ліги. Відзначимо, що українець лише у серпні 2023-го став футболістом Жирони (контракт до кінця червня 2028-го).

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Кращий за зірку МанСіті

До того всього український форвард Жирони ще й став лідером за цікавим показником. Артем зробив найбільшу кількість дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперників в європейських чемпіонатах топ-5. Якщо брати у відсотковому відношенні, то Довбик 34% зустрічався із м'ячем.

Українцю вдалось випередили грізних конкурентів, серед яких сам Ерлінг Голанд із Манчестер Сіті, у якого 30% та друга позиція у цьому рейтингу. Третім йде нападник Наполі Віктор Осімхен – 26%.

У п'ятірку найкращих також увійшли Оллі Уоткінс з англійської Астон Вілли (25%) та Анте Будімір з іспанської Осасуни (24%).

Важливо! Показник рахувався серед футболістів, які зіграли у цьому сезоні-2023/2024 щонайменше 500 хвилин.

Вже 2 грудня Довбик може ще покращити свій показник. У цей день Жирона прийматиме Валенсію у 15-му турі Ла Ліги.

Нагадаємо, що Артем повернувся у загальну групу "червоно-білих" після травми литкового м'яза, через яку пропустив попередній тур проти Атлетік Більбао. У ньому Жирона не змогла здобути свою чергову перемогу – нічия 1:1.

Ця мирова опустила Жирону на 2-ге місце турнірної таблиці іспанської першості, яку знову очолив мадридський Реал. Щоправда, в обох колективів по 35 набраних балів.