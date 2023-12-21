Бетіс – Жирона 1:1

Голи: Песселья, 88 – Довбик, 40 (пен)

В Іспанії добігає кінця 18 тур Ла Ліги. Він стане останнім у 2023 році, після чого команди підуть на новорічну перерву до 2 січня. Лідером перед цим туром сенсаційно підійшла Жирона, пише 24 канал.

До теми Поки Довбик буде без асистів земляка: тренер Жирони назвав термін повернення Циганкова на поле

Довбик продовжує забивати

Команда Мічела випереджала Реал на два бали, але мала відіграти на виїзді проти непростого опонента Бетіса. Участь у грі не зміг взяти Віктор Циганков, вінгер досі заліковує травму.

А ось Артем Довбик знову з'явився з перших хвилин та став одним з героїв матчу. Під завісу першого тайму захисник Бетіса не за правилами зупинив прорив Торре у власний майданчик.

Суддя призначив пенальті, який і був впевнено реалізований Артемом. Український форвард забиває вже у третьому матчі поспіль, до цього Довбик засмучував Барселону та оформлював дубль у ворота Алавеса.

Жирона не втримала перемогу

Загалом же українець забив вже 11 голів у Ла Лізі, більше мають лише Борха Майораль з Хетафе (12) та Джуд Беллінгем з Реала (13). У цій зустрічі Артем відіграв 65 хвилин і той постріл з пенальті був його єдиним ударом у бік воріт Бетіса.

Читайте також Жирона повісила цінник на Довбика: лідер Ла Ліги може встановити рекордний трансфер

Крім того, українець ще і вперше заробив жовту картку в чемпіонаті Іспанії за відмашку ліктем. На жаль, в кінці гри Жирона таки втратила. За кілька хвилин до кінця основного часу Песселья першим зорієнтувався при кутовому та пробив Гассанігу.

Турнірне становище у Ла Лізі

завдяки втраті очок Жирона може не стати "новорічним чемпіоном Іспанії"

каталонці наразі є лідером таблиці, але їх може наздогнати Реал

мадридці відстають від Жирони на 3 бали, але ввечері ще зіграє матч проти Алавеса

цього сезону Артем Довбик вже має на своєму рахунку 11 голів та 5 асистів у 18-ти матчах

Віктор Циганков відіграв 16 зустрічей, у нього по три м'ячі та асисти

свій наступний матч Жирона проведе 3 січня 2024 року – вдома про мадридського Атлетіко

Відеоогляд матчу Бетіс – Жирона