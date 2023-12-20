Наприклад, у минулому турі іспанської першості Артем Довбик оформив дубль у ворота Алавеса. А Жирона здобула домашню розгромну перемогу з рахунком 3:0. Віктор Циганков пропускав гру через дискомфорт у м'язах.

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Жирона знає, як заробити на Довбику

Така гра Довбика привертає увагу не лише конкурентів Жирони по чемпіонату, а й інших європейських клубів. Серед яких називають мадридське Атлетіко.

"Червоно-білі" прекрасно розуміють, що можуть солідно збагатитись на трансфері Артема. Несподіваний лідер Ла Ліги вже навіть повісив цінник на 26-річного форварда збірної України.

Мова йде про не менше 25 мільйонів євро за 70% прав на футболіста.

Цікаво. За даними Transfermarkt, вартість Довбика складає 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що інші 30% поділені між двома іншими колишніми клубами Довбика – данським Мідтьялланном та Дніпром-1.

Відзначимо, що завдяки українській зв'язці Жирона після 17-ти турів продовжує лідирувати у Ла Лізі, набравши вже 44 бали. А це на два очки більше, аніж у найближчого конкурента мадридського Реала. Наступний матч Жирони можна буде переглянути 21 грудня о 20:00 проти Бетіса.